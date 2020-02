Cristiano Ronaldo jogou badminton com Georgina e deixou uma questão

A carregar o vídeo ...

É certo e sabido que Cristiano Ronaldo não gosta de perder nem a feijões, neste caso nem num duelo de... badminton. O craque da Juventus tinha pela frente a namorada Georgina Rodríguez, com os seus filhos a assistirem, e questionou os seus seguidores do instagram sobre o vencedor deste braço-de-ferro. Cristiano aproveitou assim para descomprimir antes do embate da próxima quarta-feira, frente ao Lyon, a contar para a primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.