Cristiano Ronaldo levantou-se para aplaudir Talisca no primeiro golo do Al-Nassr frente ao Al Tai

Cristiano Ronaldo não foi convocado para o jogo desta sexta-feira entre o Al-Nassr e o Al Tai, mas isso não impediu o craque português de marcar presença no Estádio Mrsool Park e de aplaudir os seus novos companheiros de equipa. Um deles foi o brasileiro Anderson Talisca, antigo jogador do Benfica, que bisou no encontro (2-0). No lance do primeiro golo, CR7 levantou-se para aplaudir o médio. [Vídeo: Al-Nassr]