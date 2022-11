Bruno Fernandes colocou Portugal a vencer o Uruguai: golo foi inicialmente atribuído a Ronaldo

Bruno Fernandes abre o marcador do Portugal-Uruguai, num lance em que o médio tentou cruzar para Cristiano Ronaldo mas o avançado não conseguiu desviar. Ainda assim, a bola acabou por seguir para o fundo das redes da baliza uruguaia. Inicialmente, a FIFA atribuiu o golo ao capitão da equipa portuguesa, que o colocaria em igualdade com Eusébio no que toca a recorde de golos em fases finais, ambos com 9, mas depois retificou a informação através do seu site oficial.