A impressionante pontaria de Cristiano Ronaldo no treino da Juventus

Cristiano Ronaldo revelou este sábado alguns momentos do treino no centro de treinos da Juventus onde desafiou o guarda-redes Carlo Pinsoglio a defender alguns dos seus remates. Nos que aparecem no vídeo, o futebolista português não deu praticamente hipóteses ao colega de equipa e guardião da Juve. "A prática leva à perfeição. A sentir-me mais forte", escreveu CR7 através da conta pessoal de Instagram.