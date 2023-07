A carregar o vídeo ...

De férias com a família na Sardenha, Cristiano Ronaldo não descura a forma física. O capitão da Seleção Nacional partilhou um vídeo nas redes sociais onde aparece a treinar com pesos. Recorde-se que dentro em breve CR7 vai apresentar-se nos trabalhos de pré-época do Al Nassr. (Vídeo Instagram/Cristiano Ronaldo)