Cristiano Ronaldo publicou no Instagram um vídeo onde surge a treinar com o filho mais velho, Cristianinho, em casa. "Tal pai, tal filho. Felicidade acima de tudo", escreveu CR7 na legenda do vídeo, onde ambos executam o mesmo exercício de passe e receção a um só toque. "Não podes falhar nenhum", diz a dada altura o craque da Juventus para Cristianinho.