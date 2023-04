Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração após mais um jogo para esquecer do Al Nassr

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração no final do Al Nassr-Al Wehda, partida a contar para as meias-finais da Taça do Rei saudita que terminou com uma derrota da formação onde alinha CR7, por 1-0. Foi o terceiro jogo consecutivo do Al Nassr sem vencer (duas derrotas e um empate), sequência que afastou o Al Nassr da liderança do campeonato e retirou da luta por um dos títulos que podia conquistar esta temporada. [Vídeo: SSC Sports]