Confrontado com a possibilidade de trocar de campeonato no futuro ou até mesmo de juntar-se a Lionel Messi na MLS, Cristiano Ronaldo atirou: "Estados Unidos? Também não. Acho que o campeonato da Arábia é muito melhor do que o dos Estados Unidos. A minha equipa é o Al Nassr."