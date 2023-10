Cristiano Ronaldo oferece relógio de 115 mil euros a lutador camaronês: «Obrigado, irmão!»

A carregar o vídeo ...

Francis Ngannou, lutador camaronês e o primeiro campeão africano de pesos-pesados do UFC, recorreu às redes sociais para agradecer a Cristiano Ronaldo, depois do capitão da Seleção Nacional lhe oferecer um relógio avaliado em cerca de 115 mil euros, estima o 'The Sun'. "Fui buscar o meu novo relógio antes da luta aqui em Riade. Obrigado ao meu irmão Cristiano", escreveu Ngannou, de 37 anos, no Instagram. (Vídeo: Instagram/Francis Ngannou)