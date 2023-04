Cristiano Ronaldo ofereceu a camisola ao treinador adversário na Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo acedeu ao pedido de Marius Sumudica e ofereceu-lhe a camisola. Falamos, nada mais, nada menos, do que o treinador adversário do encontro desta sexta-feira, que dirigiu o Al Raed na casa do Al Nassr (4-0). O português fez questão de endossar a peça de vestuário e sorriu ao fazê-lo, com o técnico romeno a responder com o abraço ao capitão da equipa saudita que venceu.