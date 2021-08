A carregar o vídeo ...

Chega ao fim a história entre Juventus e Cristiano Ronaldo. O craque português foi esta sexta-feira anunciado como futuro reforço do Manchester United e no momento da despedida de Turim recordou alguns dos seus melhores momentos com a camisola da 'Vecchia Signora', recordações essas que poderá ver neste vídeo. [Vídeo: Cristiano Ronaldo / Instagram]