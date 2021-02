A carregar o vídeo ...

Em mês de aniversário - cumpriu o 36.º aniversário no passado dia 5 de fevereiro -, Cristiano Ronaldo mostra aos seus 264 milhões de seguidores do Instagram o mais recente presente que recebeu da Nike, as cusmotizáveis CR7 AF1. O modelo estará disponível ao público a partir desta segunda-feira. [Vídeo: Cristiano / Instagram]