Cristiano Ronaldo saiu de campo irritado e até empurrou adversário

O Al Nassr estreia-se esta tarde na Liga dos Campeões Asiática, num jogo diante do Shabab Al Ahli, e a primeira parte não correu propriamente de feição aos sauditas. Cristiano Ronaldo não escondeu a sua indignação com a equipa de arbitragem, especialmente depois de um penálti que terá ficado por marcar. Mal soou o apito final, o avançado português correu para protestar com o árbitro e, ao sair de campo, ainda empurrou um elemento da equipa contrária.