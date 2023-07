A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento bem humorado antes de responder às perguntas dos jornalistas após o encontro do Al Nassr diante do Celta de Vigo, quando desafiado pela CMTV a abordar os temas da atualidade soltou duas frases caricatas. Uma delas a propósito de Otávio, médio do FC Porto que tem sido apontado ao seu Al Nassr.