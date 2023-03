Cristiano Ronaldo surge em Madrid com um dos carros mais exclusivos e caros do Mundo

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo é dono de um dos carros mais exclusivos e caros do Mundo e esta terça-feira surpreendeu ao 'passeá-lo' nas ruas de Madrid. Aproveitando a passagem por Portugal para os jogos da Seleção, CR7 voltou à capital espanhola, foi jantar a um restaurante com alguns amigos e deixou todos de boca aberta com o Bugatti Centodieci que conduzia.



Uma máquina que o avançado juntou à sua coleção no ano passado, pouco antes do Mundial'2022, que conta apenas com dez exemplares e que tem um custo superior a 8 milhões de euros. Um bólide que, segundo dos dados da marca, pode atingir os 380 km/h e que chega aos 100km/h em apenas 2,4 segundos.