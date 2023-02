Cristiano Ronaldo teve direito a bolo especial no Al Nassr e os parabéns cantados por todo o plantel do Al Nassr

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo celebrou o 38º aniversário num destino incomum até aqui na sua carreira. Foi na Arábia Saudita e perante o entusiasmo dos companheiros de equipa que o futebolista português ouviu os 'parabéns a você' cantados pelos jogadores do Al Nassr, perante um bolo de aniversário personalizado com as cores do clube. CR7 sorriu e posou ainda para a foto.