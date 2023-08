A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo e Shikabala defrontaram-se esta tarde no Al Nassr-Zamalek e, no final, trocaram camisolas perante o olhar atento dos milhares de adeptos que estavam no estádio. Para lá de referências e ídolos nos seus países natal, CR7 e Shika têm também entre si a curiosidade de terem jogado ambos no Sporting.