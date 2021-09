Cristiano Ronaldo vai aos correios em Manchester e gera-se rumor nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo foi aos correios em Manchester, rodeado de guarda-costas, e nas redes sociais gerou-se logo um burburinho, pois houve quem dissesse que o português estava a sair do 'Subway', um conhecido restaurante norte-americano de venda de sanduíches. E na realidade estava! Segundo explica o 'The Sun', as duas lojas partilham a mesma entrada... (Vídeo Twitter)