Cristiano Ronaldo volta a marcar: fez túnel ao adversário e disparou uma bomba

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo continua com o pé quente na Arábia Saudita. Depois de até ter ficado em branco pela Seleção - algo raro... -, o avançado português marcou esta tarde o terceiro golo do Al Nassr diante do Al Raed, o seu sexto golo nos últimos quatro jogos. E foi um golo... daqueles! De pé esquerdo, depois de fazer uma maldade a um adversário.



Com isto, vão sete golos em cinco jogos esta época na Liga saudita.