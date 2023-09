Cristiano Ronaldo 'voltou' ao Real Madrid para deixar adeptos... a suspirar

A carregar o vídeo ...

Foi um despertar diferente aquele que o Real Madrid deu aos seus seguidores no TikTok. Recorrendo à Inteligência Artificial, os merengues criaram uma mensagem com a voz de Cristiano Ronaldo, áudio esse que partilharam ontem. "Quando há paragem para seleções e o administrador precisa de motivação para começar o dia", lê-se na legenda da publicação naquela rede social que rapidamente foi 'invadida' por comentários dos adeptos que pediam o regresso do internacional português