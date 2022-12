Croácia ganha dois jogos nos penáltis e o segredo pode estar nesta conversa de Modric com o guarda-redes

A carregar o vídeo ...

Luka Modric teve esta conversa com o guarda-redes da seleção da Croácia, onde o capitão explicou a Dominik Livakovic que não pode ter medo de errar. A verdade é que o guardião Dínamo Zagreb tem sido um dos jogadores em maior destaque no Mundial, ou não tivesse a Croácia passado aos 'quartos' nos penáltis, depois de eliminar o Japão, e às 'meias' da mesma forma, deixando pelo caminho o Brasil. (Vídeo 'As')