Os jogadores do Toronto FC nem queriam acreditar: um enorme crocodilo invadiu o campo durante o treino da equipa, na Flórida. A formação canadiana está ali a realizar um estádio de preparação do jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões da CONCACAF, diante do Cruz Azul. (Vídei Twitter)