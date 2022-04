Crouch e a exibição do Liverpool na Luz: «Klopp não deve ter ficado nas nuvens...»

A carregar o vídeo ...

Peter Crouch, antigo avançado do Liverpool, considera que a equipa inglesa vacilou em alguns momentos da partida com o Benfica, pese embora tenha alcançado uma vitória por 3-1 no Estádio da Luz, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



"Conseguiram um excelente resultado mas não creio que Klopp tenha ficado nas nuvens com a exibição. Na segunda parte, com o Benfica a pressionar, o Liverpool foi descuidado em algumas situações. Provavelmente falará com esses jogadores em privado. Pode não ter ficado furioso mas acredito que depois do jogo, no balneário, deve ter ficado algo preocupado com alguns erros no passe. Ainda assim, conseguiram concretizar o objetivo, foram pragmáticos e Luis Díaz deu muito à equipa", disse na BT Sports.