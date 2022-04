A carregar o vídeo ...

Jota continua a brilhar ao mais alto nível no Celtic. Este sábado, no jogo que ainda decorre diante do St. Johnstone, no campeonato escocês, o português fez um cruzamento que resultou no terceiro golo da sua equipa, marcado por Daizen Maeda, aos 36 minutos de jogo. Veja as imagens. (Vídeo Twitter)