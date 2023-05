A carregar o vídeo ...

O Cruzeiro, recém-regressado à Série A do Brasileirão, está a fazer um bom arranque de época e os adeptos estão rendidos a Pepa. Ontem a equipa de Belo Horizonte goleou o América-MG, por 4-0, e no final os adeptos gritaram o nome do treinador português. O Cruzeiro é 4.º na classificação geral. (Vídeo Portal Cruzeiro Notícias/Twitter)