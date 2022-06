A carregar o vídeo ...

A prova de saltos para a água no Mundial de natação, que decorre em Budapeste, na Hungria, ficou ontem marcada por um enorme susto. Na competição de equipas mistas, o cubano Luis Gustavo Alvarez sofreu um percalço e bateu com o pé no trampolim durante o voo. A pancada forte fê-lo cair desamparado na piscina, mas o nadador acabou por sair da água pelo seu próprio pé. (Vídeo YouTube)