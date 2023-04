Cuca cede à pressão e deixa Corinthians após dois jogos: «Foram dias de pesadelo, quase como um massacre»

A carregar o vídeo ...

Cuca anunciou, esta quinta-feira, a saída do Corinthians após dois jogos, depois de garantir a qualificação da equipa para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao vencer o Remo (2-0, 5-4 em penáltis). Emocionado, o treinador brasileiro garantiu que tem sido muito pressionado por, em 1987, na Suíça, ter sido condenado por violação juntamente com outros três jogadores, e assegurou que tem vivido "dias de pesadelo" e que está a "passar pela pior coisa que um homem pode passar". (: ESPN Brasil)