Cuca é apresentado no Corinthians e fala de condenação por violação: «Subiu uma menina ao quarto...»

A carregar o vídeo ...

Cuca foi apresentado como novo treinador do Corinthians sob uma onda de protestos, sobretudo de mulheres, que não esquecem o facto de o treinador ter sido condenado por violação juntamente com outros três jogadores, em 1987, na Suíça, quando jogava no Grémio. O treinador garante que é inocente: "Nós íamos jogar uma partida, subiu uma menina ao quarto, o quarto em que eu estava, juntamente com outros jogadores. Era um quarto duplo. Essa foi a minha participação no caso. Sou totalmente inocente, não fiz nada." (Vídeo ESPN Brasil)