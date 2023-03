«Cuidado com os cornos»: 'Soy Georgina' mostra viagem da namorada de Ronaldo com os filhos à Lapónia

A carregar o vídeo ...

A viagem de Georgina com os filhos à Lapónia, em dezembro do ano passado, vai ser tema na segunda temporada do 'Soy Georgina', o documentário sobre a vida da namorada de Cristiano Ronaldo que estreia na Netflix a 24 deste mês. Gio levou as crianças a alimentar as renas 'do Pai Natal' e mostrou-se sempre muito preocupada com a segurança dos mais pequenos. (Vídeo Netflix/Instagram)