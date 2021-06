Da angústia pela penalização à festa final: MotoGP mostra cenas inéditas do pódio de Miguel Oliveira

A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira cruzou a meta em Mugello no segundo posto, mas uma penalização atirou-o para o terceiro lugar... por alguns instantes. A situação motivou momentos de drama tanto nos fãs portugueses na própria equipa KTM, claro está, que de um momento de desilusão passou à festa... em poucos momentos. O mesmo se passou na Suzuki (a equipa de Joan Mir)... mas ao contrário. Neste vídeo do MotoGP é possível ver-se ainda as felicitações de Hervé Poncharal ao seu ex-pupilo e ainda a conversa do português com a sua equipa e também com Brad Binder. Uma visão pouco vista do que é o ambiente numa prova de MotoGP... Vale a pena ver!