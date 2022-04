Da ascensão no Tottenham ao renascimento no Brentford: a caminhada de Eriksen na Premier League

Christian Eriksen ingressou no Tottenham já no decorrer da época 2013/14 e por lá permaneceu até meio da temporada 2019/20. Foram seis épocas e meia nos spurs - sem nenhum título, ainda assim - a disputar a Premier League, à qual regressou em janeiro último pela porta do Brentford. Uma mudança 'precipitada' pelo ataque cardíaco sofrido em junho último, no Euro'2020. No sábado, o internacional dinamarquês vai defrontar o antigo clube, em jogo da 34.ª jornada do campeonato inglês. Recorde a caminhada do médio por Terras de sua Majestade. [Vídeo: One Football]