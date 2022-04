A carregar o vídeo ...

Aos 35 anos Hulk continua a jogar ao mais alto nível e é um dos futebolistas mais influentes no Brasil, mas o antigo avançado do FC Porto não descura a sua forma física. O jogador do Atlético-MG mostrou nas redes sociais como faz para recuperar do cansaço muscular depois de um jogo. (Vídeo Instagram)