O Benfica lança esta quarta-feira o segundo episódio da série 'Eu amo o Benfica' na plataforma Bplay e que conta a história do 38 com imagens inéditas da época 2022/23: neste 'capítulo', destaque para a homenagem do plantel a Fernando Chalana, o arranque da Liga dos Campeões e os primeiros jogos do campeonato, com uma vitória...em cima do apito final