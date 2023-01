Da conversa com Ancelotti ao abraço a Roberto Carlos: Ronaldo 'infiltrou-se' no treino do Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo reencontrou, esta sexta-feira, alguns rostos bem conhecidos. O internacional português, que está na Arábia Saudita ao serviço do Al-Nassr, aproveitou o estágio do Real Madrid em Riade para os jogos da Supertaça de Espanha para rever alguns ex-companheiros. O avançado, de 37 anos, esteve à conversa com Carlo Ancelotti e ainda com o brasileiro Roberto Carlos, outra lenda, a par do português, do clube de Madrid.