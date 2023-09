Da "falta de educação" ao "estômago" que é preciso ter para treinar no Brasil: declarações de Vítor Pereira geram indignação

A carregar o vídeo ...

Vítor Pereira foi um dos oradores do 'Thinking Football Summit 2023' e as declarações que proferiu sobre o Brasil causaram indignação do lado de lá do Atlântico. O ex-treinador do Corinthians e do Flamengo diz que "é preciso ter estômago" para se treinar no Brasil, queixou-se da "falta de educação" e, quando inquirido sobre se vê jogos dos seus dois ex-clubes, disse que é "muito seletivo" no futebol que vê. (Vídeo Twitter)