Da Fórmula 1 para o futebol: Vettel dá nas vistas e até marca golo em jogo solidário

Sebastian Vettel foi uma das figuras no jogo solidário desta quarta-feira, em homenagem a Michael Schumacher, que opôs a equipa de Mick Schumacher, piloto de Fórmula 1 e filho do alemão, e a de Dirk Nowitzki, antiga estrela da NBA. À passagem dos 54 minutos, Vettel recebeu um passe em profundidade e, com categoria, bateu um adversário e o guarda-redes. O encontro, refira-se, terminou com um resultado favorável à formação de Schumacher (11-10). (Vídeo: Sport1)