Já todos ouvimos partes da história que levou Cristiano Ronaldo da Madeira para o continente, de onde saltou para o estrelato a partir do Sporting, mas quem melhor para contar esse pedaço de história do que Leonel Pontes, técnico que comandou CR7 nos leões e que foi um dos responsáveis por levá-lo para Alcochete. (vídeo: One Football)