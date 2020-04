Da musculação à prancha: Babacar Niasse não facilita no trabalho de casa

A carregar o vídeo ...

Concorrer com Cláudio Ramos pela baliza do Tondela não é mesmo tarefa simples, mas Babacar Niasse parece não facilitar nem um milímetro na luta pelo seu lugar. Em vídeo publicado nas redes sociais dos auriverdes, o guarda-redes senegalês mostra-se empenhado, no seu ambiente doméstico, com exercícios de musculação dos braços e as pranchas frontal e lateral. Os seus 1,95m de estatura conferem-lhe um respeitoso porte atlético! (Vídeo Facebook)