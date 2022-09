Da polémica com os penáltis às várias fases da relação: Mbappé abre o jogo sobre amizade com Neymar

A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé foi esta segunda-feira convidado a falar sobre a relação com o brasileiro Neymar. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Juventus para a Liga dos Campeões, o craque francês abordou a polémica sobre a marcação de penáltis e ainda os vários altos e baixos que a sua relação de amizade com o brasileiro vai tendo com o passar dos anos, algo que considera natural. [Vídeo e legendagem: TNT Sports Brasil]