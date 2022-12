A carregar o vídeo ...

O Sporting revelou esta quarta-feira os bastidores da semana de Augusto Issa, jovem moçambicano que comoveu os adeptos leoninos, em Portugal. O jovem adepto do Sporting recebeu uma 'prenda' de Palhinha, esteve à conversa com Rúben Amorim e visitou o museu do clube na companhia de Frederico Varandas. [Vídeo: Sporting]