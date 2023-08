Da Tasca da Susana à estátua de Eusébio: Real Sociedad lançou assim o duelo com o Benfica na Champions

A carregar o vídeo ...

A Real Sociedad é um dos três adversários que o Benfica terá de medir forças na fase de grupos da Liga dos Campeões deste ano. Em jeito de lançamento do encontro com a formação portuguesa, os espanhóis publicaram nas suas redes sociais um vídeo com alguns pontos turísticos de Lisboa, onde aparecerem, entre outros locais de interesse, a Tasca da Susana e ainda a estátua de Eusébio da Silva Ferreira, que surge no exterior do estádio da Luz. "Olá, Benfica! É um prazer visitar Lisboa e receber-vos na nossa casa! Vemo-nos na Champions League!", pode ler-se na curta mensagem partilhada juntamente com o vídeo. [Vídeo: Real Sociedad]