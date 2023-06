Dalot acertou em todos os penteados dos jogadores do Man. United e ainda 'gozou' com Garnacho

A carregar o vídeo ...

Diogo Dalot, defesa internacional português, foi convidado a participar na rubrica 'Guess the Trim', promovida pela Emirates FA Cup. O lateral direito do Manchester United acertou em todos os penteados de antigos e atuais jogadores do plantel dos red devils e ainda gozou com o cabelo do companheiro de equipa Alejandro Garnacho. [Vídeo: Manchester United]