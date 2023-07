Dalot explica por que renovou com o Man. United: «Quando o treinador acredita no nosso trabalho...»

A carregar o vídeo ...

Diogo Dalot renovou com o Manchester United em maio deste ano e, numa entrevista com a ESPN, o defesa português contou agora que tem a confiança do treinador Erik ten Hag e por isso não hesitou em assinar. O internacional luso abordou também a época dos red devils e deixou uma certeza: "Somos o Manchester United e alcançar os objetivos do clube não é uma motivação, mas sim uma responsabilidade."