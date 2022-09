Dani Alves brilha no México com assistência para golo do... guarda-redes

A carregar o vídeo ...

Dani Alves já fez assistências para todos os gostos, tendo como 'destinatários' muitos jogadores, mas aquela que fez esta madrugada será provavelmente um marco para recordar. Mais que não seja pelo aspeto curioso, já que do outro lado do passe do brasileiro, para concluir para golo, estava o guarda-redes da sua equipa. Aconteceu diante do Toluca, com Julio González a subir à área contrária para fazer, aos 90'+6, o tento que fixou um empate a 3 golos para o Pumas UNAM.