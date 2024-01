Daniel Sousa, treinador do Arouca, e Nuno Valente já na cerimónia de apresentação da candidatura de Villas-Boas

A carregar o vídeo ...

Daniel Sousa, treinador do Arouca (que fez parte de várias equipas técnicas de AVB), Nuno Valente, antigo jogador do FC Porto, e Cecília Pedroto são apenas alguns dos rostos conhecidos que marcam presença na Alfândega do Porto, onde pelas 19h00 começa a apresentação da candidatura de André Villas-Boas à presidência dos dragões.