Danilo e a substituição que motivou "uma confusão chata": «Foi culpa minha, mas acontece...»

Um pequeno desconforto de Danilo nos minutos finais do encontro com a República Checa levou Fernando Santos a promover uma alteração inesperada. Pelo meio, o selecionador acabou por deixar Tiago Djaló -- no banco de suplentes, baixando um médio para a posição de defesa-central. "Deu uma confusão um bocado chata. A culpa foi minha", atirou o defesa do PSG.