A carregar o vídeo ...

Danilo foi convocado por Tite para a seleção do Brasil e o jogador do Palmeiras, na conferência de imprensa depois do, para a Libertadores, atribuiu parte do mérito dessa chamada a Abel Ferreira, pelas oportunidades que o treinador lhe deu no Verdão. O técnico português estava a seu lado na conferênica e respondeu, em jeito de brincadeira: "Puxa saco."