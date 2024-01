Darwin e Luis Díaz não têm dúvidas: Diogo Jota é quem se veste pior no balneário do Liverpool

A carregar o vídeo ...

Darwin Núñez e Luis Díaz, antigos jogadores de Benfica e FC Porto que atualmente defendem as cores do Liverpool, submeteram-se a um teste de amizade. Entre as várias perguntas colocadas à dupla sul-americana, uma estava relacionada com quem se vestia melhor no balneário da equipa inglesa. Sem chegar a um consenso, Darwin e Luis Díaz rapidamente partilharam a mesma opinião quando surgiu o nome de Diogo Jota. [Vídeo: Premier League]