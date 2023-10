Darwin falhou golo cantado no Liverpool-Saint-Gilloise e a reação de Klopp foi esta

A carregar o vídeo ...

Decorria a primeira parte do Liverpool-Saint-Gilloise quando Darwin Núñez teve uma oportunidade única para inaugurar o marcador e colocar os reds na frente. Com a baliza escancarada, o avançado uruguaio ex-Benfica acabou por não conseguir finalizar e provocar uma reação no banco do Liverpool com o treinador Jürgen Klopp e o companheiro de equipa Virgil Van Dijk no centro das atenções. O ponta-de-lança viria a ser substituído no intervalo, antes de Diogo Jota apontar o 2-0 final.