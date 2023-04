A carregar o vídeo ...

Darwin Nuñez fez o dia a um pequeno adepto do Liverpool, ao oferecer-lhe a camisola no final do jogo com o Chelsea. O cartaz que o pequeno fã envergava terá certamente convencido... "Nuñez, gosto mais de ti do que o meu pai. É o meu aniversário. Podes dar-me a tua camisola, por favor?".